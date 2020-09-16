Армянский военный погиб во время обстрела со стороны Азербайджана

Военнослужащий Армении сержант Овик Тамазян погиб во время обстрела с азербайджанской стороны, сообщило Минобороны республики. Оборонное ведомство выразило соболезнования семье погибшего.

«В результате очередной провокации противника 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян получил смертельные огнестрельные и осколочные ранения», — привел сообщение пресс-службы Минобороны Sputnik Армения.

В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Кроме того, в министерстве заявили, что военно-политические власти Азербайджана полностью несут ответственность за ситуацию на границе двух стран.

Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что из-за обстрела на границе с Арменией военнослужащий страны получил ранение. Открытие огня в военном ведомстве назвали очередной провокацией.

«В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня гизирь Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает», — отметили в министерстве. Цитату привело РИА «Новости».

Предыдущие столкновения военных Армении и Азербайджана начались 12 июля в Товузском районе. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерийского оружия. Ситуация начала стабилизироваться только спустя неделю.