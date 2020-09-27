Лавров: Россия готова выступить посредником в стабилизации конфликта в Карабахе

Лавров серьезно обеспокоен продолжением масштабных боевых действий на линии соприкосновения. Он обратил внимание, что растет число убитых и раненых, отметило ИА Nation News.

«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении.

Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в регионе.

Утром 27 сентября Армения сообщила о наступлении Вооруженных Сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Правительство объявило о введении в стране военного положения и призыве мужчин старше 18 лет. В Баку заявили о подготовке контрнаступательной операции по всей линии фронта в Карабахе.

В МИД России выразили беспокойство касательно ситуации в Карабахе. Россия заинтересована в прекращении боевых действий в этом районе. Власти РФ смогут выступить посредником между участниками конфликта и помочь урегулировать его, говорил политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков.