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    27 сентября 2020, 13:25

    Лавров: Россия готова выступить посредником в стабилизации конфликта в Карабахе

    Алена Макаренко

    Москва готова предпринимать посреднические усилия для стабилизации конфликта в Нагорном Карабахе. Эти слова глава МИД России Сергей Лавров сказал в телефонном разговоре своему коллеге из Армении Зограбу Мнацаканяну, сообщили на официальном сайте ведомства.

    Лавров серьезно обеспокоен продолжением масштабных боевых действий на линии соприкосновения. Он обратил внимание, что растет число убитых и раненых, отметило ИА Nation News.

    «Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении.

    Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в регионе.

    Утром 27 сентября Армения сообщила о наступлении Вооруженных Сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Правительство объявило о введении в стране военного положения и призыве мужчин старше 18 лет. В Баку заявили о подготовке контрнаступательной операции по всей линии фронта в Карабахе.

    В МИД России выразили беспокойство касательно ситуации в Карабахе. Россия заинтересована в прекращении боевых действий в этом районе. Власти РФ смогут выступить посредником между участниками конфликта и помочь урегулировать его, говорил политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков.

    Новости SMI.FM