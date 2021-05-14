Подозрения против Медведчука назвали самыми серьезными в истории Украины

Представленные прокуратурой факты указывают на подозрительную деятельность лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявила депутат Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в интервью программе Live.Kyiv.

Часть выпуска она опубликовала на своей странице в Facebook. «Обвинения против Медведчука самые серьезные в истории независимой Украины», — говорится в подписи к видео.

Верещук напомнила, что против подозреваемого депутата уже вводили санкции. По ее словам, уже тогда вовсю шло следствие, которое собирало доказательства.

«Мы не могли об этом говорить. Знали только малую часть. Если докажут, что Медведчук передавал информацию под грифом, которую потом использовали наши враги, то вопрос даже не должен стоять о его ответственности», — заявила Верещук.

На этой неделе генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила, что депутаты Рады Виктор Медведчук и Тарас Козак проходят подозреваемыми по делу о государственной измене.

Следствие подозревает Медведчука в передаче секретных сведений, разработке проекта «Луч», направленного против Украины, и незаконной добыче полезных ископаемых на побережье Крыма.

Украинские силовики провели обыски в домах Медведчука и офисе его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам политика, ничего незаконного они не нашли. Печерский суд Киева отправил депутата под круглосуточный домашний арест. Ходатайство прокуратуры о взятии политика под стражу судья оставил без удовлетворения. В ведомстве не исключили, что обжалуют судебное решение о домашнем аресте политика.

Второй подозреваемый по делу, Тарас Козак, в суд не явился. По версии правоохранителей, он находится в России. По словам Медведчука, его однопартиец проходит лечение в Белоруссии.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг украинских депутатов травлей по абсурдным обвинениям. Он отметил, что Медведчук — это сильный политик, который честно высказывается о действующей украинской власти. Он выразил поддержку Медведчуку и Козаку.

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже вводил санкции против Виктора Медведчука и его семьи по обвинению в финансировании терроризма. Им запретили проводить любые операции со своим имуществом на три года.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил трансляции телеканалов «112 Украина», ZIK и Newsone, принадлежащих Тарасу Козаку. Глава страны заявил, что такое решение приняли в связи с пропагандой антиукраинских взглядов, которые транслировали телеканалы.