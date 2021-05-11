Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документ о подозрениях в государственной измене в отношении двух депутатов Рады: Виктора Медведчука и Тараса Козака. Как сообщил «Интерфакс», нардепов подозревают в попытке хищения национальных ресурсов в Крыму.

О подписании документа Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook. Фамилий фигурантов дела она не назвала, ограничившись только буквами «М» и «К».

По словам генерального прокурора, расследование велось в состоянии строгой секретности. В ходе досудебного расследования опрошены свидетели и получены экспертные заключения.

«Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму», — говорится в сообщении.

По данным «Интерфакса», речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке. Об этом свидетельствуют слова генпрокурора об обысках и установлении местонахождении нардепа «М».

Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски дома депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В пресс-службе ведомства отказались дать комментарии.

В конце марта подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины предъявили трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор», которым руководит Медведчук.

Украинский политик уже попадал под санкции, которые ввел против него Совет национальной безопасности и обороны Украины. Согласно действующим ограничениям, ему запретили проводить любые операции со своим имуществом на протяжении трех лет. Санкции против него ввели по обвинению в финансировании терроризма.

Народный депутат Тарас Козак пострадал после запрета работы принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и Newsone. Указ об остановке вещания подписал президент Владимир Зеленский. Он пояснил, что такое решение принял в связи с тем, что телеканалы пропагандировали антиукраинские взгляды.