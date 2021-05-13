Медведев назвал ситуацию вокруг Медведчука абсурдной травлей

Обвинения официального Киева в адрес депутатов украинской Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой никаких оснований. Киев организовал травлю оппонентов по абсурдным обвинениям.

С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Текст его заявления опубликован на сайте партии «Единая Россия».

Медведев отметил, что правящий режим Украины придумывает разные способы, чтобы сохранить свою власть. На этот раз наказать решили депутатов.

«Конечно, такие политики неугодны Украине. Еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Медведев отметил, что угрозы политика реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц.

«Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие», — заявил Медведев.

Он призвал власти Украины прекратить охоту на ведьм и заняться решением внутренних и внешних проблем страны.

«Хочу выразить поддержку партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“. Глубоко убежден, что обвинения против Медведчука и Козака не имеют под собой ни малейших оснований», — подчеркнул Медведев.

Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Политика обязали сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, запретили общаться со свидетелями по делу и обязали являться к следователю по первому требованию.

Медведчука и еще одного члена его партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и в разграблении ресурсов Крыма. Политики назвали все обвинения политически мотивированными. На этой неделе в доме Медведчука и офисе партии провели обыски. Сам он заявил, что ничего криминального там не нашли.

Украинские правоохранители считают, что Козак в данный момент находится в России, но Медведчук уточнил, что его однопартиец проходит лечение в Белоруссии.