Решение о домашнем аресте Медведчука оспорят

Главу партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука отправили под домашний арест. При этом прокуратура может оспорить решение суда, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда.

«Завтра-послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом», — сообщил Говда в эфире телеканала «1+1».

Суд по делу Медведчука проходил 13 мая в Киеве. Прокурор просил взять главу партии под стражу или назначить залог в 300 миллионов гривен (804 миллиона рублей). В случае домашнего ареста обвинение настаивало на запрете выезда из города и электронном браслете.

В итоге Киевский суд отправил политика под круглосуточный домашний арест. Медведчука обязали отдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Также он не сможет теперь общаться со свидетелями по делу и должен по первому требованию приходить в суд и к следователю.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчука вместе с депутатом Рады Тарасом Кокаком подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.