Украина ввела санкции против Медведчука

СНБО Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксану Марченко. Ограничения распространяются на все имущество семьи. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на секретаря СНБО, политика с супругой обвинили в финансировании терроризма.

Санкции предусматривают запрет на любые операции с имуществом Медведчука и его супруги. Ограничения будут длиться на протяжении трех лет.



«Санкции накладываются на все имущество, которое есть у господина Медведчука», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Отдельно офис президента Украины объявил о введении санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту «Киев — Москва». Под ограничения также попали компании, которые обслуживали эти самолеты. Все они попали под статью о финансировании терроризма.

Это не первые санкции в отношении оппозиционных украинских политиков, которые вводит СНБО. Под ограничения попал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козака, а также принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», ZIK и Newsone.

Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что введенные санкции не связаны с критикой его адрес. По его словам, блокировка телеканалов связана с тем, что там пропагандировали антиукраинские взгляды.

В ответ депутаты Верховной рады объявили о начале процедуры импичмента президента. Решение Зеленского назвали противоречащим Конституции страны и попыткой установить диктатуру.

Члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещали, что подготовят необходимые документы, чтобы отправить действующего президента в отставку. В ответ команда Зеленского обвинила оппозиционных кандидатов в попытке расколоть страну.