Мир 29 декабря 2022, 11:35 Почти весь Львов после ракетного удара остался без света Мэр Львова Садовой: 90% города остались без света

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После ракетных обстрелов 90% Львова обесточили, электротранспорт остановили, а объекты критической инфраструктуры подключили к дизельным генераторам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава городской администрации Андрей Садовой.

«Девяносто процентов города — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков», — объявил он.

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Андрей Садовой предупредил, что из-за отсутствия электричества возможны отключения водоснабжения. Троллейбусы и трамваи, по его словам, перестали курсировать, но объекты критической инфраструктуры подключили к дизельгенераторам. Чиновник подтвердил, что в городе произошли взрывы, и посоветовал оставаться в укрытиях. Он уже призывал жителей готовиться к продолжительному отключению света и тепла — блэкаут может растянуться на недели.

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Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий рассказал, что часть ракет местной системе ПВО удалось сбить, но осталась угроза повторного удара.

Утром 29 декабря воздушную тревогу объявили по всей Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Киеве, Одессе и других уголках страны. Удары пришлись на здание промышленного предприятия в столице, харьковскому заводу «Турбоатом» и другим объектам.