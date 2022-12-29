Важное 29 декабря 2022, 09:08 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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Во всех регионах Украины сработали оповещения о воздушной тревоге. Территория страны полностью отмечена красным на карте воздушных тревог Украины.

Кроме того, сирены зазвучали на подконтрольной Украине территории Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.

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Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба предупредила об угрозе ракетного обстрела и попросил жителей оставаться в укрытиях. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о том, что в регионе сбили несколько ракет.

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Украинский Telegram-канал «Политика страны» написал, что две ракеты пролетели над Конотопом в Сумской области. Администрация Черкасской области предупредила об аварийных отключениях электричества в связи с угрозой ракетных обстрелов.

Жителям украинских регионов порекомендовали зарядить телефоны и запастись водой.

На большей части территории Украины воздушная тревога сегодня действует уже примерно с 07:00.