Важное 29 декабря 2022, 10:38 Ракетный удар нанесли по заводу «Турбоатом» в Харькове, где находились националисты «Украина.ру»: место дислокации националистов на заводе «Турбоатом» поразили в Харькове

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Ракетный удар пришелся по заводу «Турбоатом» в Харькове, где дислоцировались националисты. Об этом написало издание «Украина.ру».

«В Харькове ракетным ударом поражено место дислокации украинских нацистов на заводе „Турбоатом“», — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось о взрывах в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, атака велась по Слободскому району. Известно, что местное метро перестало работать.

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Также известно о взрывах в Полтавской, Одесской, Киевской областях и Львове. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил нескольких взрывах в украинской столице. Глава регионов просят жителей оставаться в укрытиях.

Кроме того, железнодорожное сообщение оказалось обесточено в Полтавской и Днепропетровской областях. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уже заявил, что Россия выпустила по Украине более 120 ракет.