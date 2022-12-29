29 декабря 2022, 10:38
Ракетный удар нанесли по заводу «Турбоатом» в Харькове, где находились националисты
«Украина.ру»: место дислокации националистов на заводе «Турбоатом» поразили в Харькове
Ракетный удар пришелся по заводу «Турбоатом» в Харькове, где дислоцировались националисты. Об этом написало издание «Украина.ру».
«В Харькове ракетным ударом поражено место дислокации украинских нацистов на заводе „Турбоатом“», — сказано в сообщении.
Реклама
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, атака велась по Слободскому району. Известно, что местное метро перестало работать.
Реклама
Также известно о взрывах в Полтавской, Одесской, Киевской областях и Львове. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил нескольких взрывах в украинской столице. Глава регионов просят жителей оставаться в укрытиях.
Кроме того, железнодорожное сообщение оказалось обесточено в Полтавской и Днепропетровской областях. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уже заявил, что Россия выпустила по Украине более 120 ракет.
Украина
Реклама
Реклама