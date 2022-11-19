Спецоперация 19 ноября 2022, 00:40 Власти Львова призвали жителей готовиться к долгосрочному отключению света и тепла Мэр Львова Садовой призвал жителей готовиться к недельным отключениям электричества Unsplash

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Жители Львова должны позаботиться об альтернативном электроснабжении и быть готовы к ситуации, когда нет света и тепла неделями, заявил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Львовянам стоит осознать, что реалии, с которыми мы столкнулись сейчас, являются обыденностью многих общин востока и юга Украины уже много месяцев», — отметил украинский чиновник.

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Садовой предложил установить буржуйки или пользоваться генераторами. При этом власти готовы компенсировать половину стоимость дизель-генераторов.

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Мэр Львова добавил, что в городе организовали порядка тысячи пунктов обогрева. Однако этого вряд ли хватит, чтобы согреть население.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему 15 ноября была самой мощной. По последним данным, ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов.