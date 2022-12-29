Важное 29 декабря 2022, 10:26 Взрывы прозвучали во Львове Мэр Львова Садовой сообщил о взрывах в городе

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Во Львове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. Информацию об этом он написал в Telegram-канале.

«Во Львове слышны взрывы», — сообщил Садовой.

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Мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях.

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Также о взрывах сообщил ряд местных чиновников и СМИ. По их данным, над городом работает ПВО. В частности, об этом рассказали журналисты издания «Суспільне Львів». В Telegram-канале этого СМИ также процитировали главу ОГА Максима Козицкого. Тот и сообщил о работе ПВО над Львовом

Детальной информации о причинах срабатывания систем противовоздушной обороны и происхождении взрывов пока нет. Также пока ничего неизвестно о пострадавших, разрушениях и других последствиях срабатывания ПВО.

Изначально воздушная тревога во Львове городе сработала в 9 утра по московскому времени. Однако информация о взрывах в городе начала появляться только спустя час.