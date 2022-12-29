Важное 29 декабря 2022, 11:12 Здание промышленного предприятия в Киеве оказалось повреждено после взрыва Киевская ВГА: здание промышленного предприятия в Киеве повреждено после взрыва

Читать 360tv в

В результате ракетного удара здание промышленного предприятия в украинской столице получило повреждения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram.

«Повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе», — сказано в сообщении.

Реклама

Также известно о повреждении двух домов в Дарницком районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил о троих пострадавших, одна из них — 14-летняя девушка. По его словам, всех раненых госпитализировали. Об этом сказано в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Реклама

Украинское издание «Страна» написало о том, что в метро Киева возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов. Также сообщается о частичном нарушении в движении городских электричек.

Ракетные удары по украинской столице и Киевской области нанесли утром 29 декабря. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях.