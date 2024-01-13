Мир 13 января 2024, 04:35 Американский политик напомнил Байдену о его словах Трампу насчет ударов по хуситам Конгрессвумен Грин: Байден забыл, как критиковал Трампа за ситуацию с Ираном РИА «Новости»

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Американского президента Джо Байдена обвинили в противоречии самому себе. Когда лидер Штатов решил осуществить удары по Йемену, то забыл о собственной критике в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила член американской палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

Политик разместила скриншот публикации Байдена от 6 января 2020 года, в которой он осуждал Трампа за вероятное вовлечение Америки в конфликт с Ираном из-за смерти генерала Касема Сулеймани.

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«Джо, вероятно, забыл…» — написала Тейлор Грин.

В том сообщении Байден заявил, что тогда еще действующий президент Трамп не имел полномочий втягивать страну в конфликт с исламской республикой без одобрения конгресса. При этом комментируя нынешние события в Йемене, Байден выразил уверенность, что удары не надо было согласовывать с конгрессом.

Ранее американский лидер назвал йеменских хуситов террористической группировкой. По его словам, США продолжат атаковать объекты движения, пока оно не прекратит наносить удары по торговым судам в Красном море.