Мир 11 января 2024, 07:54 Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными РИА «Новости»

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Экс-лидер США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина умными, а действующего американского президента Джо Байдена упрекнул в том, что тот не может даже нормально изъясняться. Заявление прозвучало в эфире канала Fox News.

«[Байден] не может связать двух предложений и представляет нас в ядерных вооружениях с Путиным и Си, и всеми этими очень умными людьми. <…> Позвольте вам сказать: они (Путин и Си — прим. ред.) очень умные и очень хитрые», — подчеркнул Трамп.

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Политик констатировал, что американские СМИ не любят, когда он так высказывается о российском и китайском лидерах, однако он остается при своем мнении.

Ранее Дональд Трамп отметил, что «поладил с Путиным», и назвал опасной политику Байдена. По мнению Трампа, действующий президент Соединенных Штатов способен спровоцировать третью мировую войну. Экс-лидер США заверил, что сам он не допустил бы украинского кризиса и эскалации палестино-израильского конфликта и удержал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове.