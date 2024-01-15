Мир 15 января 2024, 16:48 Трампа предупредили, что из-за морозов он может проиграть кокусы в Айове Newsweek: суровые морозы могут помешать Трампу выиграть кокусы в Айове Jimin Kim / Global Look Press

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Суровые морозы в штате Айова могут привести к низкой явке избирателей на партийных собраниях (кокусах) по определению кандидатов на президентский пост от Республиканской партии США, лидером которой является экс-глава государства Дональд Трамп. Об этом написало издание Newsweek.

По данным издания, ключевую группу населения во время кокусов составляют пожилые люди. Однако в такую погоду они не поедут ни на один из почти 1500 участков в Айове.

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Трамп написал в соцсетях, что во время избирательной кампании возможны «грязные трюки». Он попросил жителей штата вовремя прибыть на собрание.

В США полагают, что на президентских выборах 2024 года развернется борьба двух кандидатов — Трампа и Джо Байдена. Экс-президент неоднократно критиковал политику нынешнего главы Белого дома, подчеркивая, что его действия могут привести к третьей мировой войне. Трамп утверждал, что, будучи на месте Байдена, никогда бы не допустил кризиса на Украине и Ближнем Востоке.