Мир 11 января 2024, 08:20 Трамп пообещал США «крупнейшую депортацию в истории» в случае победы на выборах Трамп не исключил массовой депортации мигрантов в случае победы на выборах Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Массовая депортация мигрантов может начаться в США в том случае, если на выборах победит бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом политик объявил в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что страну за последние годы наводнили миллионы нелегальных мигрантов.

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«У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны», — указал Трамп.

Кандидат в президенты пожаловался, что из-за огромного числа иностранцев власти начали ущемлять права американцев. Трамп пообещал, что решит эту проблему, если его переизберут в 2024 году.

«Вы видели, как в Нью-Йорке высаживают обычных студентов и сажают на их место мигрантов? <…> Мы вернем каждого туда, откуда он прибыл», — заключил экс-лидер США.

Ранее тему нелегальной миграции из Мексики поднял предприниматель Илон Маск. Он предположил, что американское правительство скоро начнет выселять граждан из их домов, чтобы обеспечить жильем иностранцев.

По информации таможенно-пограничной службы США, в декабре 2023 года в страну попытались незаконно проникнуть 302 тысячи нелегалов.