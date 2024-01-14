Мир 14 января 2024, 05:15 Мир еще никогда не был так близок к Третьей мировой войне — Трамп Трамп: мир еще никогда не был так близок к Третьей мировой войне РИА «Новости»

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Мир еще никогда не был так близок к Третьей мировой войне. Об этом заявил экс-лидер США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова. Его слова передало РИА «Новости».

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу Третью мировую, я знаю всех этих людей», — заявил он.

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Политик отметил, что США стали «слабым и неэффективным государством», когда к власти пришел нынешний лидер Джо Байден. Он назвал своего оппонента очень некомпетентным, способным только на жульничество в выборах и фальсификации их результатов.

Ранее стало известно, что посланник американского лидера по климатическим вопросам Джон Керри сложит полномочия этой зимой и начнет помогать Байдену в предвыборной кампании. По его словам, переизбрание действующего лидера Америки будет «самым большим» изменением в сфере климата.