Первая воскресная акция протеста прошла в Минске в 2021 году

Минчане в разных районах города 3 января вышли на акцию протеста. Также у здания Белорусского государственного университета собрались жители в поддержку арестованных и осужденных журналистов.

Жители Минска по традиции несли бело-красные флаги и другие символики протеста. Они скандировали «Жыве, Беларусь», «Верим! Можем! Победим!».

Возле корпуса факультета журналистики Белорусского государственного университета прошла акция в поддержку журналистов, подвергшихся насилию и преследованиям. Свои претензии они кратко написали на плакатах: «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел».

Информации о задержаниях пока нет.

Пятый месяц подряд граждане Белоруссии протестуют против результатов президентских выборов. ЦИК республики признал победу Александра Лукашенко, однако все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. Десятки тысяч людей вышли на улицы белорусских городов. Протесты жестко подавлялись силовиками, погибли несколько человек.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.