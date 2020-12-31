Лукашенко предупредил оппозицию о «красной черте»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заговорил о «красной черте» в отношении оппозиции. Он отметил, что протестующих будут ждать ответные меры, если они ее переступят.

Об этом он сообщил во время встречи с работниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Заявление главы Белоруссии процитировало БелТА.

«Справимся с экономикой — никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат. Должен быть закон и порядок», – отметил президент Белоруссии.

Забастовки и масштабные акции протеста начались в Белоруссии сразу после выборов президента, которые прошли 9 августа. Там победил действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заняла второе место: за нее проголосовали 10,1% жителей. При этом штаб оппозиции не согласен с такими цифрами — там не раз заявляли, что Тихановская получила гораздо больше 50%.

21 декабря против Светланы Тихановской и ряда других оппозиционеров завели уголовные дела. Их обвинили в создании экстремистского сообщества для неконституционного захвата государственной власти. Фигурантом стала правая рука Тихановской Мария Колесникова.