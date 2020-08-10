«Хотели перемен? Дома сидеть надо». Выборы в Белоруссии закончились драками и протестами

Президентские выборы в Белоруссии, пожалуй, стали самыми напряженными в стране за последние годы. Они сопровождались массовыми акциями протеста как до начала голосования, так и после него. «360» рассказывает, что происходило в стране вечером 9 августа.

Минск огражденный

Милиция начала готовиться к возможным протестам еще 8 августа. Силовики сделали ограждения у зданий Дворца профсоюзов и Дворца офицеров на Октябрьской площади Минска. Парковку запретили на центральных улицах.

Днем 9 августа около стелы на проспекте Победителей в Минске появились как минимум четыре автозака. На въезде в город очевидцы заметили военную технику.

МВД Белоруссии в свою очередь официально заявило, что будет давать отпор людям, пытающимся дестабилизировать ситуацию в стране. Генпрокуратура рекомендовала белорусам не принимать участия в несанкционированных акциях.

Около 18:00 правоохранители выстроились на тротуарах около Главпочтамта, недалеко от площади Независимости в Минске. Позже этот участок перекрыл ОМОН. Речь шла о пешеходной части. Таким образом, нельзя было пройти к Центризбиркому.

Протесты и драки с милицией

Избирательные участки закончили работу в 20:00, после чего люди вышли на улицы нескольких городов Белоруссии. Столкновения людей и ОМОНа произошли на проспекте Машерова в Минске.

Протесты происходили не только на пешеходной части, но и на дороге. Автомобилисты устроили флешмоб и начали гудеть в знак несогласия с происходящем в стране.

Позже стало известно о столкновениях около стелы «Минск — город герой». Очевидцы рассказали о задержании десятков человек. Люди там скандировали: «Живи, Белоруссия». Также на кадрах из Минска можно услышать, как толпа кричала: «Уходи!»

Также минчане сообщили, что ОМОН избивал группу молодых людей. Их начали защищать другие митингующие.

Позже стали появляться новости о том, что милиция применила против несогласных светошумовые гранаты. Люди в ответ стали бросать в сотрудников правопорядка файеры. Известно о нескольких пострадавших.

«Пострадавшие находятся в Минске, на пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева».

Одними из самых жестоких стали кадры, снятые, предположительно, во дворе в Минске. На них несколько человек в одежде силовиков избивают пару со словами «Хотели перемен?» и «Дома сидеть надо».

Неспокойно в тот вечер было и в Могилеве.

Противостояние произошло и в Витебске. Силовики заблокировали там все дворы и подъезды. Милиция посоветовала горожанам не выходить на улицу. А в Бресте, на пересечении улиц Советской и Машерова, ОМОН начал разгонять акционеров. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Митингующие в Минске стали расходиться по домам только к утру. Движение автомобилей стали восстанавливать. Милиция начала снимать ограничения на передвижение по городу. Некоторые улицы разблокировали. Однако в центре правоохранители продолжили дежурить.

Реакция на митинги

Следователи пришли на улицы Минска, где проходили беспорядки. Они провели там осмотр. Позже стало известно, что Следственный комитет Белоруссии открыл уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Глава СК Иван Носкевич объявил, что участникам и организаторам беспорядков грозит 8–15 лет лишения свободы.

Правозащитники сообщили, что в ходе акций протеста задержаны 213 человек. При этом жертвой митингов стал один человек, написало РИА «Новости». Эту информацию пока не подтвердили в МВД Белоруссии.

Координатор наблюдателей от СНГ назвал протесты в Минске провокацией. Он отметил в комментарии РИА «Новости», что их могла подготовить третья сторона. При этом не стал уточнять, кого именно имеет в виду.

По данным ЦИК Белоруссии на 09:00, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%. При этом своем мнение высказали 5,79 миллиона человек. Явка составила 84,23%.