Уголовное дело завели против Тихановской за попытку захвата власти в Белоруссии

Фигурантов дел обвинили в создании экстремистского сообщества для неконституционного захвата государственной власти. Ведомство сообщило, что уголовное дело завели по результатам проведенного расследования сотрудниками СК Белоруссии.

Кроме Тихановской и Колесниковой, фигурантами дела стали адвокат Максим Знак, экс-министр культуры республики Павел Латушко, сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова, инженер Сергей Дылевский. Все они входили в координационный совет оппозиции.

Собиравший деньги на своей странице в Facebook для пострадавших от действий силовиков граждан Белоруссии журналист Алексей Леончик стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистского формирования.

Все материалы уголовных дел прокуратура передала следователям. В ходе расследования уголовного дела силовики дадут правовую оценку содействию экстремистскому сообществу со стороны граждан Белоруссии, включая должностных лиц, иностранцев, а также лиц без гражданства.

Координационный совет оппозиции собрался в Белоруссии после несанкционированных акций протеста. На улицы вышли несогласные с результатами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестные митинги продолжаются в стране до сих пор. Члены координационного совета либо находятся за решеткой, либо в эмиграции.