Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить белорусскую экономику

Польша хотела создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика страны рухнула, валюта обесценилась, а полки в магазинах стали пустыми. Об этом заявил президент Александр Лукашенко со ссылкой на данные КГБ.

«Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», — привел слова польского премьера Матеуша Моравецккого белорусский лидер.

Как сообщило БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом больницы в Минске озвучил выдержки из данных спецслужб. Сотрудники КГБ выяснили, что Варшава призывала НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши, чтобы бороться с белорусской властью.

Соседняя с республикой страна оказывала финансовую поддержку белорусской оппозиции через польские и польско-американские «программы солидарности с жертвами режима Лукашенко».

Глава Белоруссии отметил, что Запад заинтересован в кризисе республики, так как он подорвет позицию России. В Евросоюзе считают, что настало время остановить российское влияние.

«Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться», — заявил Лукашенко.

В Белоруссии четвертый месяц проходят массовые протесты, которые начались после выборов 9 августа. По данным ЦИК, безоговорочную победу в голосовании с большим перевесом одержал действующий глава Белорусского государства. Несогласные с итогами выборов вышли на улицу.