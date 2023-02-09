Мир 09 февраля 2023, 16:10 Одесский завод решил «дерусифицировать» хлеб Одесский хлебзавод решил переименовать батон «Потемкинский» в рамках дерусификации Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Одесский хлебзавод № 4 в рамках дерусификации решил переименовать батон «Потемкинский» в «Гетманский». Об этом представители предприятия сообщили в Facebook*.

«Компания сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции», — добавили в посте.

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На Украине еще с 2015 года демонтируют памятники, связанные с историей СССР, и переименовывают улицы. После начала спецоперации России на Украине в стране стали запрещать чуть ли не все, что связано с РФ. При украинском министерстве культуры даже появился Совет по декоммунизации, дерусификации и деколонизации.

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В декабре в Одессе снесли памятник основательнице города Екатерине II — разговоры о том, чтобы его убрать, шли там несколько лет. В Черновцах демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Снос бюста генсека ЦК КПСС Леонида Брежневав Каменском отложили до окончания боевых действий.

*Facebook запрещен в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.