Мир 29 декабря 2022, 15:48 «Рога и копыта никуда не денешь». В Одессе под покровом ночи снесли памятник своей основательнице Депутат Госдумы Вассерман назвал снос памятника Екатерине II в Одессе преступлением Соцсети

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В центре Одессы снесли жанровую скульптуру, посвященную основательнице города Екатерине II и ее сподвижникам. Так представители режима, захватившего власть на Украине, хотят убедить русских местных жителей, которые составляют большинство, забыть о своих корнях.

Снос памятника Екатерине II в Одессе

В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятник российской императрице Екатерине II, сообщило украинское издание «Думская». При этом в городе все еще действует комендантский час — с 23:00 до 05:00.

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Аналогичным образом поступили с памятником полководцу Александру Суворову: с 2012 года он находился около детского центра «Молодая гвардия». Теперь оба монумента отвезут в областной художественный музей.

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Сносить памятники, связанные с СССР, и переименовывать улицы на Украине начали в 2015 году, после принятия закона о «декоммунизации». Тогда Институт нацпамяти составил список более чем 500 исторических личностей, имена которых посчитали необходимым убрать из географических названий.

В последнее время представители киевского режима решили бороться со всем, что имеет отношение не только к советскому наследию, но и России в целом.

Кто основал Одессу

Екатерина II подписала указ об основании Одессы в 1794 году. Перед этим императрица одобрила первый генеральный план города. Именно с того момента началась история одного из важнейших морских портов на Черном море.

Монумент в честь Екатерины II и ее сподвижников — Иосифа де Рибаса, Франца де Волана, Григория Потемкина и Платона Зубова — появился в 1900 году на площади неподалеку от Национального академического театра оперы и балета. Спустя 20 лет жанровую скульптуру «Основателям Одессы» снесли, однако в 2007 году вернули.

Торжественное открытие памятника / Викимедиа

Одессит Игорь Димитриев рассказал в своем Telegram-канале, что участвовал в повторной установке монумента. Это сопровождалось многочисленными скандалами.

«В город приехали сотни психов с Западной и Центральной Украины, пытались разрушить постамент, били рабочих. Потом на защиту памятника вышли одесситы. В день установки все улицы вокруг были заполнены народом, была массовая драка, которую не могла развести полиция», — написал он.

Димитриев отметил, что после этого считавшаяся аполитичной Одесса стала центром пророссийского движения. С тех пор на памятник не раз нападали вандалы: его обливали краской, разрисовывали, надевали на голову императрицы красный колпак.

Соцсети

Памятник Екатерине II как символ города

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с «360» подчеркнул, что для одесситов монумент был символом города, ведь заслуга Екатерины II в его становлении велика. Жители хотели отдать должное личности, благодаря которой Одесса вообще существует.

«Сносят, потому что нынешние власти контролируют территорию, которая является для них чужой — по языку, по религии, по названиям, по истории. Те, кто это делал, прекрасно понимают, что это беззаконие. <…> Поэтому они предпочитают свои морды скрыть, но рога и копыта никуда не денешь», — сказал Дудчак.

Преступление киевского режима

Жители Одессы сейчас вынуждены думать так, как хотят террористы, захватившие город, иначе людей могут попросту убить. Об этом «360» сообщил депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

«Сейчас одесситы, скорее всего, стараются держать [настоящие] мысли при себе, думать в духе старой польской фальшивки: Украина — не Россия. В мирное время, естественно, к Екатерине относились очень хорошо, как, собственно, и ко всем деятелям русской истории», — напомнил он.

По мнению парламентария, цель борьбы с памятниками — убедить русское большинство граждан Украины в том, что оно не русское. Вассерман назвал это преступлением.