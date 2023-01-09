Культура 09 января 2023, 11:02 Украинским властям не хватило денег на снос бюста Брежневу Администрация Каменского отказалась сносить памятник Леониду Брежневу из-за нехватки денег

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В родном городе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева передумали сносить бюст в его честь. Первый заместитель главы администрации Каменского Александр Чернышев объяснил это нехваткой денег. Его письмо опубликовал сайт «Вести».

Чиновник заявил, что демонтаж проведут после окончания боевых действий. Пока на это, по словам Александра Чернышева, нет средств — городскую казну тратят на территориальную обороны, нужды коммунального хозяйства, бюджетную сферу и жизнедеятельность.

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Леонид Брежнев родился в поселке, который впоследствии стал городом Каменское в Днепропетровской области Украины. Киевский режим начал декоммунизацию в 2014 году — власти переименовали населенные пункты, улицы, снесли памятники, связанные с советской и российской историей. Например, демонтировали памятник Екатерине II в Одессе. В 2022 году при министерстве культуры создали Совет по декоммунизации, дерусификации и деколонизации, местных чиновников обязали согласовывать с ним все действия.

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