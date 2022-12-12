Эксклюзив 12 декабря 2022, 22:58 Украина начала дерусификацию задолго до 24 февраля. СВО вернет все на свои места «Голос Мордора»: по итогам спецоперации все русское вернется на Украину Pixabay

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Украинские власти начали искоренять все русское задолго до начала спецоперации. Притеснения начались уже после распада Советского Союза. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, что будет с Украиной после окончания СВО.

Далее — прямая речь.

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Украина взяла курс на уничтожение всего русского

На Украине сейчас идет яростная атака на все русское — на язык, на культуру, даже на общую церковь. И где-то у кого-то из записных либеральчиков, сбежавших из России после 24 февраля, прочитал, что в этом виноват Владимир Владимирович Путин. Мол, до этого со всем русским на Украине нормально обходились, а Путин сделал так, что все русское возненавидели и стремятся уничтожить.

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РИА «Новости»

Удивительные люди. У них либо память, как у рыбки гуппи, либо что-то другое выросло на том месте, где находится совесть. И ведь никто им не напомнит Петра Порошенко, с его любимым лозунгом «Армия. Мова. Вира». Никто не напомнит то, что разговоры о сносе памятника Екатерине II в Одессе идут уже несколько лет. Никто не напомнит, что закон об исключении русского языка из образования был принят задолго до 24 февраля 2022 года. И этому закону уже пара лет минимум.

Притеснения начались задолго до СВО

Да и это вовсе не начало, а лишь обострение дерусификации, которая, так или иначе, идет на Украине с самого обретения ею независимости. Помнится, тогда Леонид Макарович (Кравчук, первый президент Украины — прим. ред.) обещал русскоязычным гражданам, что они точно такие же, как и украинцы, и все у них будет хорошо — и с языком, и с культурой. Однако атака на все русское на Украине началась еще тогда, когда формально республика была в составе умирающего СССР.

И то, что происходит сейчас — обязательно бы случилось и без 24 февраля. Кстати, как я полагаю, ждать долго бы не пришлось. Ну может на годик задержка, не больше. Все русское с Украины обязательно попытались бы выжечь и выдавить. В этом нет никаких сомнений. А 24 февраля лишь ускорило эти события.

РИА «Новости»

Но оно же дало надежду, что русское вернется на Украину и займет свое законное историческое место. И пусть там сейчас сносят памятники Пушкину и Екатерине II, изымают из библиотек русские книги и запрещают русский язык — это лишь истерика выруси, которая вовсю старается отбить свои мозги, чтобы забыть свое происхождение. Но у истории свои законы, и вся эта банда ничего не сможет с ними сделать. Как не может сделать с тысячами имперских орлов на исторических зданиях Киева и Одессы, или с гербом СССР на щите Родины-Матери.