Совет по «декоммунизации и дерусификации» появится на Украине

Совет по декоммунизации, дерусификации и деколонизации сформируют на Украине. Создать новый совещательный орган предложило министерство культуры страны.

«Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации», — сообщил Минкульт Украины в своем Telegram-канале.

При этом в министерстве подчеркнули, что все процессы должны проходить цивилизованно. Теперь местные власти должны будут согласовывать с советом вопросы демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого страны.

В последнее время украинские власти активно сносят советские памятники и переименовывают улицы населенных пунктов. В Тернополе убрали памятник советским летчикам-освободителям, а в Ровно с постамента демонтировали советскую самоходную артиллерийскую установку. Все свои действия власти страны объясняют политикой декоммунизации.