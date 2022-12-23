Мир 23 декабря 2022, 18:31 Памятник Пушкину демонтировали в Черновцах Мэр Черновцов Кличкук заявил о сносе памятника поэту Александру Пушкину

Читать 360tv в

В Черновцах демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Мэр города Роман Кличкук в своем Telegram-канале опубликовал видео с места событий.

По словам Кличкука, город намерен избавиться от всего советского наследия.

Реклама

«На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник „великому русскому поэту“ Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих», — написал градоначальник.

Реклама

Памятники русским писателям, полководцам, ученым и другим выдающимся личностям сносят на территории всей Украины. Совсем недавно очередной монумент Пушкину демонтировали в Днепропетровске. Глава города Борис Филатов заявлял, что все связанные с Россией и СССР статуи перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», дерусификацию на Украине начали задолго до 24 февраля. Он напомнил, что притеснения всего русского началось сразу после распада Советского Союза. Публицист отметил, что российская спецоперация исправит положение и все вернет на свои места.