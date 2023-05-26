Мир 26 мая 2023, 11:12 «Нужно изучать». Медведев — о предложенных мирных планах по Украине Зампред СБ России Медведев: предложенные мирные планы по Украине надо изучать РИА «Новости»

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Несколько стран предложили свои планы мирного урегулирования ситуации на Украине. Они подлежат изучению, сказал журналистам во время визита во Вьетнам заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

«Что касается предлагаемых мирных планов — все их нужно изучать», — сказал он.

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Переговоры с Украиной Дмитрий Медведев назвал невозможными до тех пор, пока у власти останется президент Владимир Зеленский.

МИД Китая в феврале опубликовал на своем сайте план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Он призвал отказаться от расширения блоков, остановить боевые действия, возобновить прямой диалог. Президент России Владимир Путин сказал, что эти предложения смогут лечь в основу будущего решения. Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу не устроил пункт об отказе от санкций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент для остановки конфликта, и призвал создать новый проект соглашения между Россией и Украиной.