Мир 25 февраля 2023, 04:15 Кулеба назвал мирный план Китая «интересным документом» Глава МИД Украины Кулеба назвал мирный план Китая «интересным документом» Unsplash

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Власти Украины не согласны по меньшей мере с одним пунктом предложенного Китаем мирного плана, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Его слова передает издание «Украинская правда».

По словам министра, Киев не устраивает пункт об отказе от односторонних санкций. Кулеба назвал санкции важным инструментом влияния на страны, против которых они вводятся.

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«Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», — подчеркнул дипломат.

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Кулеба полагает, что все инициативы должны соответствовать принятой 23 февраля резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины. Однако эта резолюция оказалась антироссийской и не идет ни в какое сравнение с мирным планом Китая, который более взвешенный, заявил депутат Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что российская сторона нацелена на мирное урегулирование конфликта. Но Киев отвергает попытки сесть за стол переговоров. Пока украинские власти противятся этому, спецоперация продолжится, подытожил парламентарий.