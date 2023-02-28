28 февраля 2023, 02:05
Лукашенко заявил об уникальном моменте для остановки конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине нужно положить сейчас, пока Россия не перевела свою экономику на военные рельсы. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ. Его телеверсию транслировало «БелТА».
«Сейчас сложилась уникальная ситуация, я это вижу и интуитивно чувствую, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть» — отметил Лукашенко.
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По словам главы Белоруссии, российская сторона готова делать шаги к мирному урегулированию конфликта, причем такую позицию она озвучивала с первых дней.
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Лукашенко напомнил о двух раундах переговоров, которые прошли по мирному урегулированию в Беларуси, позже участники консультаций уехали в Стамбул.
«Потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования», — добавил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, Украина должна сейчас заключить мирный договор с Россией без предварительных условий, ведь другого варианта для урегулирования конфликта у нее нет.
Белоруссия
Россия
Украина
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