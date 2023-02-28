Мир 28 февраля 2023, 02:05 Лукашенко заявил об уникальном моменте для остановки конфликта на Украине РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине нужно положить сейчас, пока Россия не перевела свою экономику на военные рельсы. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ. Его телеверсию транслировало «БелТА».

«Сейчас сложилась уникальная ситуация, я это вижу и интуитивно чувствую, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть» — отметил Лукашенко.

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По словам главы Белоруссии, российская сторона готова делать шаги к мирному урегулированию конфликта, причем такую позицию она озвучивала с первых дней.

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Лукашенко напомнил о двух раундах переговоров, которые прошли по мирному урегулированию в Беларуси, позже участники консультаций уехали в Стамбул.

«Потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования», — добавил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Украина должна сейчас заключить мирный договор с Россией без предварительных условий, ведь другого варианта для урегулирования конфликта у нее нет.