Мир 24 февраля 2023, 08:21 Китайский план урегулирования кризиса на Украине включил 12 пунктов rawpixel

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Заявление с позицией Китая по политическому урегулированию конфликта на Украине содержит 12 пунктов. Документ появился на сайте МИД КНР.

Первый пункт диктует необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и гласит, что «все страны равны» вне зависимости от размера, богатства и силы и к ним в одинаковой степени нужно применять международное право. А от двойных стандартов стоит отказаться. Кроме того, Китай призвал к отказу от менталитета холодной войны: усиление и расширение военных блоков не может обеспечить безопасность.

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В остальных пунктах Китай призвал принять меры к смягчению последствий гуманитарных кризисов и выполнять условия зерновой сделки, создавать условия для обмена пленными между Россией и Украиной, противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Отдельные пункты — о недопустимости применения ядерного оружия и несогласии Китая с злоупотреблением односторонними санкциями. В последнем пункте Китай изъявил готовность сыграть конструктивную роль в восстановлении в зоне конфликта после его окончания.

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