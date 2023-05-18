Важное 18 мая 2023, 11:14 Создать новый документ для переговоров по Украине призвали в Белоруссии Президент Белоруссии: нужно создать новый документ — основу переговоров по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новые договоренности должны лечь в основу переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Разработать такой документ призвал на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

Россия, по его словам, после переговоров в Белоруссии согласилась заключить невыгодное для нее мирное соглашение. Затем их перенесли в Турцию и положили проект на стол, но украинская сторона отказалась его подписывать, документ буквально выбросили в корзину. Александр Лукашенко сказал, что сохранил проект договора, однако теперь, по его мнению, нужно разработать новый.

Реклама

«Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ — новый. Для того чтобы остановить конфликт», — заявил белорусский президент.

Он предупредил, что НАТО своими действиями по наращиванию военного присутствия и наступательного потенциала у границ ОДКБ спровоцирует глобальный конфликт. Западные страны превратили ООН и ОБСЕ, по мнению президента Белоруссии, в инструменты конфронтации и давления.