Мир 20 июля 2023, 08:21 Новый пакет антироссийских санкций ввела Австралия Правительство Австралии ввело санкции против 35 организаций и 10 граждан РФ и Белоруссии Unsplash

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Австралия ввела против России и Белоруссии новый пакет санкций. Ограничения наложили на 35 предприятий из разных отраслей и 10 отдельных лиц, сообщил ТАСС со ссылкой на МИД страны.

«Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают действия России», — объявила министр Пенни Вонг.

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Под ограничения попали 35 организаций оборонного, энергетического и технологического секторов экономики, которые, по мнению австралийских властей, имеют для России большое экономическое и стратегическое значение. Это поставщики передовых технологий, оборудования и электроники, добытчики ресурсов в Арктике и представители сферы атомной энергетики.

В черный список включили 10 граждан России и Белоруссии. В их числе первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, омбудсмен Татьяна Москалькова, руководство концерна «Калашников» и холдинга «Вертолеты России».

В июне МИД России ввел персональные санкции против 48 австралийцев за формирование антироссийской повестки.