Общество 21 июня 2023, 19:40 Формирующим антироссийскую повестку автралийцам закрыли въезд в Россию МИД сообщил о запрете на въезд в Россию для 48 австралийцев РИА «Новости»

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Россия ввела персональные санкции против 48 граждан Австралии в ответ на ограничительные меры со стороны властей этой страны. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что этот шаг стал реакцией на политически мотивированные санкции против граждан РФ и российских компаний.

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Ограничения правительство Австрии вводило в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», указали в ведомстве.

В качестве ответной меры для 48 австралийцев теперь закрыли въезд в Россию на бессрочной основе. В список попавших под ограничения вошли в том числе подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальных депутатов, которые работают над формированием антироссийской повестки дня в Австралии, заключили в пресс-службе МИД.

Также на сайте министерства представили и поименный перечень граждан Австралии, которым запретили въезд в Россию. Среди них, в частности, вице-президент по вопросам организационного преобразования военно-промышленного предприятия «Талес Аустрэлиа», генеральный директор и директор по маркетингу технологической компании Nuix, журналист газеты «Аустрэлиан», основатель и председатель