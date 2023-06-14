Общество 14 июня 2023, 14:58 Больше половины крупных компаний России внедрили в работу ИИ — Чернышенко Вице-премьер Чернышенко: более 52% крупных компаний России внедрили в работу ИИ Freepik

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Искусственный интеллект стал технологией, которая является движущей силой мировой экономики. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что уже больше половины крупный российских компаний внедрили ИИ в свою работу, написала Lenta.ru.

«Более 52% крупных организаций страны уже внедряют искусственный интеллект в своей деятельности», — заявил Чернышенко.

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Россия оказалась одним из мировых лидеров в разработке и внедрении ИИ в медицине, незаменимым помощником интеллектуальные машины стали в сельском и даже и в сфере жилищно-коммунального хозяйстве.

Нейросети также участвуют в машиностроении — одной из ключевых отраслей промышленности, где важно тщательно координировать все процессы.

«Искусственный интеллект позволяет автоматизировать огромную часть рутинной, но необходимой работы», — написало издание.

ИИ уже «прижился» в железнодорожных перевозках. Так, скоро планируется запуск беспилотных поездов «Ласточка».

В 2022 году благодаря применению искусственного интеллекта российская экономика получила дополнительно 300 миллиардов рублей. Вклад во внутренний валовый продукт отечественных компаний, использующих эту технологию, составил свыше 22 триллионов рублей.

Как написало новостное интернет-издание, до 2030 года Россия выделит примерно 24,6 миллиарда рублей на развитие ИИ. Кроме того, российские разработки с использованием искусственного интеллекта уже привлекают зарубежных партнеров. Рентгенологи из Китая и России договорились о сотрудничестве.

Однако полностью заменить человека ИИ пока не может. Ранее глава Счетной Палаты РФ Галина Изотова рассказывала, почему нейросеть не справится с обязанностями аудитора.