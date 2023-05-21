Власть 21 мая 2023, 16:25 Москалькова передала Красному Кресту список пропавших без вести на Украине россиян Омбудсмен Москалькова передала МККК список пропавших без вести в зоне СВО россиян Telegram

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ихтияром Аслановым и передала ему список пропавших без вести на Украине и в зоне СВО россиян. Об этом омбудсмен написала в Telegram-канале.

Участие во встрече принимал преемник Асланова Борис Мишель, он вступит в должность в июне 2023 года.

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На встрече обсудили увеличение количества посещений Красным Крестом российских военнопленных, об этом просят их родственники. В числе вопросов был поиск пропавших без вести граждан РФ, список имен передали главе делегации.

«Главное для нас — это люди! Поэтому единодушно отметили плодотворность сотрудничества и высказали рекомендации к его дальнейшему развитию и укреплению», — написала омбудсмен.

Москалькова отметила, что с представителями МККК обсудили помощь в поиске людей, которые пропали на Украине после задержания за пророссийские настроения.