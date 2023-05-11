Армия 11 мая 2023, 12:45 Концерн «Калашников» установил рекорд по выпуску оружия Концерн «Калашников» объявил, что в первом квартале сдал рекордное за 10 лет число изделий РИА «Новости»

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АО «Концерн „Калашников“» нарастило объем производства оружейных изделий на 38% по итогам первого квартала 2023 года. За три месяца завод установил рекорд последних 10 лет по количеству сданных изделий, сообщили в пресс-службе концерна.

Если сравнивать с первым кварталом 2022 года, загрузка оборудования на производственной площадке выросла на 8%. «Калашников» продолжил осваивать серийный выпуск новых изделий — пистолета-пулемета ППК-20 и ружей TR9S (Иж-2102) и TG2S (Иж-224).

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Президент концерна Алан Лушников отметил, что завод в полном объеме выполняет задачи по наращиванию выпуска продукции в рамках гособоронзаказа. Такие поручения дали компании президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в прошлом году.

Увеличение объемов производства затрагивает не только стрелковое оружие, но и другую номенклатуру, обратил внимание руководитель «Калашникова».

«В рамках начатого перевооружения производства в концерне в ближайшем будущем будет проведен ряд преобразований, о которых мы объявим дополнительно», — резюмировал Лушников.

«Калашников» начал поставлять российской армии обмундирование, разработанное вместе со специалистами Минобороны. В первую партию включили несколько десятков тысяч летних комплектов.