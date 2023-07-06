Деньги 06 июля 2023, 15:21 Белоусов указал на ключевую роль регионов в наполнении инвестиционной карты России Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обсудил создание инвестиционной карты России в ходе заседания штаба по инвестициям с регионами. Вице-премьер заявил о ключевой роли субъектов в этом проекте, сообщила пресс-служба кабмина.

Инвестиционную карту разработало Министерство экономического развития России совместно с московским правительством. Инструмент запустили в пилотном режиме на территории Северо-Кавказского федерального округа. По словам Белоусова, такая карта может стать единым окном для инвесторов со всей страны и из дружественных государств.

«Регионы играют ключевую роль в наполнении и актуализации данных инвестиционной карты», — отметил первый зампред правительства в ходе заседания.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Для формирования инвесткарты необходимо выстроить организационную модель работы и прописать четкие регламенты передачи информации, подчеркнул вице-премьер. Инвестиционные команды субъектов РФ уже обладают опытом сбора таких сведений, добавил Белоусов. Они приобрели эти навыки при разработке собственных инвестиционных карт в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Сбор региональных карт в единую систему станет закономерным итогом этой работы, заявил вице-премьер.

Одной из первых в стране проект инвестиционной карты реализовала Москва, сообщил в ходе обсуждения глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его словам, город активно работает над обновлением и совершенствованием карты для удобства бизнеса.

«В частности, в прошлом году на карту были интегрированы аналитические слои, позволяющие оценить привлекательность площадки по различным параметрам», — отметил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На инвестиционной карте отображаются все объекты, выставленные на торги, и промышленные площадки, в том числе расположенные в особой экономической зоне «Технополис Москва». Также на карте можно увидеть инфраструктуру возле выбранного объекта, его транспортную доступность, наличие рядом парковочных зон и их тарифы. Кроме того, инструмент предоставляет информацию о людском трафике за определенное время суток, день или месяц.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы подчеркнул, что инвестиционная карта стала мощным аналитическим инструментом для предпринимателей. Она позволяет с высокой точностью оценить потенциал реализации бизнеса на территории столицы, пояснил Овчинский.

За год инвесторы воспользовались инвестиционной картой Москвы около 30 тысяч раз. При этом число уникальных пользователей выросло на 23%.