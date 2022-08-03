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    03 августа 2022, 06:03

    Нэнси Пелоси приняли в администрации Тайваня

    Нэнси Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь

    Екатерина Виславская

    Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь приняла спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал TTV.

    Перед началом переговоров с руководством тайваньской администрации Нэнси Пелоси вручили правительственную медаль.

    Спикер палаты представителей конгресса США прилетела в Тайвань 2 августа в составе делегации. Она посетила местный парламент. В программе также — званый обед, поездка в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, посещение оборонного ведомства и Американского института.

    Визит представителей США на Тайвань не афишировали официально, Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию, после чего отправилась на остров. За перемещениями ее спецборта на сайте Flightradar следило рекордное количество пользователей — более 2,9 миллиона.

    На произошедшее отреагировали власти Китая. МИД КНР пригрозил применением военных мер, а Министерство коммерции приостановило поставки песка. Чиновники также объявили, что попытки сдерживания при помощи ситуации на Тайване обречены на провал.