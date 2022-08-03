Нэнси Пелоси приняли в администрации Тайваня

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь приняла спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал TTV.

Перед началом переговоров с руководством тайваньской администрации Нэнси Пелоси вручили правительственную медаль.

Спикер палаты представителей конгресса США прилетела в Тайвань 2 августа в составе делегации. Она посетила местный парламент. В программе также — званый обед, поездка в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, посещение оборонного ведомства и Американского института.

Визит представителей США на Тайвань не афишировали официально, Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию, после чего отправилась на остров. За перемещениями ее спецборта на сайте Flightradar следило рекордное количество пользователей — более 2,9 миллиона.

На произошедшее отреагировали власти Китая. МИД КНР пригрозил применением военных мер, а Министерство коммерции приостановило поставки песка. Чиновники также объявили, что попытки сдерживания при помощи ситуации на Тайване обречены на провал.