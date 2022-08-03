Китай назвал провальными попытки сдерживания страны через ситуацию на Тайване

Попытки сдерживания Китая с помощью ситуации на Тайване обречены на провал. С таким заявлением выступил китайский министр иностранных дел Ван И.

«Опираться на Соединенные Штаты в поисках независимости — это тупик, а использование Тайваня для контроля над Китаем обречено на провал», — сказал глава МИД Китая.

По его словам, США даже не стоит мечтать о том, что они смогут воспрепятствовать воссоединению Китая и Тайваня. Также американцам не следует фантазировать о геополитических играх.

«Стремление к миру, стабильности, развитию и беспроигрышным результатам — это общие устремления стран региона. США ввели тайваньскую проблему в свою региональную стратегию, раздули напряженность и спровоцировали конфронтацию», — подчеркнул Ван И.

Он призвал США немедленно прекратить нарушать цели и принципы Устава ООН и перестать прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для разрушения Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Соединенным Штатам не следует воображать, что черное и белое можно произвольно поменять местами. США утверждают, что Китай нагнетает ситуацию, но самый главный факт заключается в том, что США первыми спровоцировали Китай в тайваньском вопросе и грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая», — отметил министр.

Он назвал вопиющим визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.