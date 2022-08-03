Рекордное число людей следили за полетом Пелоси на Тайвань

Более 2,9 миллиона пользователей следили за полетом самолета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такую цифру назвал сервис Flightradar24.

Как отметили на сайте сервиса, самолет Пелоси стал самым отслеживаемым с момента вылета из Куала-Лумпура. Во время приземления на острове за бортом наблюдали 708 тысяч человек по всему миру.

«Это сделало его самым отслеживаемым полетом в истории Flightradar24. За семь часов полета из Куала-Лумпура в Тайбэй в общей сложности 2,92 миллиона человек следили, по крайней мере, за частью рейса», — сообщил сервис.

При этом устойчивый интерес к конкретному рейсу привел к чрезвычайно большой нагрузке на сайт. Специалисты портала сразу же занялись поддержанием его стабильной работы. Некоторым пользователям пришлось ограничить доступ, но после приземления самолета его восстановили.

Спикер палаты представителей конгресса США прилетела на Тайвань во вторник, 2 августа. В аэропорту Тайбэя ее встретила официальная делегация. При этом власти Китая заявили, что рассматривают визит Пелоси как попытку вмешаться во внутренние дела страны.