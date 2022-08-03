Восторженные толпы и митинги недовольных. Как начался визит Пелоси на Тайвань

За поездкой спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань следит без преувеличения весь мир. В аэропорту Тайбэя ее встретила официальная делегация, а на здании самого высокого небоскреба разместили приветственные надписи. Как приняли американского политика на острове — в материале «360».

На фасаде самого высокого на Тайване небоскреба — Тайбэй 101 — перед прибытием Пелоси появились слова приветствия.

Желающих увидеть посадку борта спикера палаты представителей оказалось немало: у воздушной гавани собралась настоящая толпа.

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Пелоси сошла с трапа и сфотографировалась с членами встречавшей ее делегации. Затем американский политик уехала в отель Grand Hyatt.

Для делегации спикера, сообщил местный телеканал «Саньли», забронировали 48 номеров — целый этаж. Планируется, что американцы остановятся в отеле на одну ночь. Меры безопасности в Grand Hyatt и на прилегающей к нему территории усилили.

Жители Тайбэя вышли на улицы, чтобы поприветствовать Пелоси. Некоторые встречали кортеж в масках цвета украинского флага.

Нашлись и те, кому визит спикера палаты представителя не пришелся по душе. Недовольные принесли к Grand Hyatt плакаты, призывающие американку вернуться в США.

«Нэнси Пелоси — разжигательница войны. Вы нам не нужны, нам нужен мир», — гласили надписи на транспарантах.

Недовольные приездом Пелоси на Тайвань возле отеля Grand Hyatt

По информации СМИ, утром 3 августа Пелоси проведет видеоконференцию в отеле, а затем отправится в Законодательный юань — парламент Тайваня. У главного входа в здание, сообщила газета United Daily News, уже расстелили красную ковровую дорожку, которая протянулась через длинные коридоры.

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После посещения Заксобрания спикера ждут на встрече с главой администрации острова Цай Инвэнь. Затем у нее запланирован званный обед в историческом правительственном особняке для почетных гостей, а в середине дня — поездка в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй. В программе пребывания упомянуто посещение оборонного ведомства и Американского института на Тайване.

Источник фото: Twitter

Кстати, на всех фото и видео Пелоси пока что показывалась только в маске. Не исключено, что политик опасается заразиться коронавирусом, но вместе с этим не слишком переживает за последствия своего визита. Китай отреагировал на него весьма агрессивно, а МИД РФ назвал провокацией США.