Мир 05 июня 2023, 10:25 Назначенный папой римским кардинал приедет в Киев Кардинал Маттео Дзуппи приедет в Киев 5 и 6 июня, чтобы помочь урегулировать конфликт Википедия

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Архиепископ Болоньи, президент Итальянского епископата, кардинал Маттео Дзуппи совершит визит в Киев. Папа римский Франциск назначил его посланником по урегулированию конфликта, сообщил сайт «Украина.ру».

«Кардинал Дзуппи 5–6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине», — заявили журналисты со ссылкой на Ватикан.

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Папа римский Франциск поручил Маттео Дзуппи возглавить миссию, цель которой — ослабить напряженность в конфликте и создать условия для проведения переговоров между Украиной и Россией. Обе стороны согласились принять спецпосланника, однако киевский режим отказался от посредничества Ватикана — сам глава католической церкви объяснил это тем, что за Украиной встали США и вся Европа.

Его переговоры с президентом Владимиром Зеленским прошли в середине мая. Встреча длилась около 40 минут.