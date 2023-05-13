Мир 13 мая 2023, 19:04 Зеленский встретился с папой римским Франциском Папа римский Франциск принял в Ватикане президента Украины Зеленского Официальный сайт Президента Украины

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Папа римский Франциск в субботу принял украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба печати Святого престола.

Встреча между понтификом и Зеленским длилась около 40 минут.

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После начала специальной операции в феврале 2022 года Зеленский впервые встретился с Франциском лично. До этого они виделись в феврале 2020 года, когда украинский президент обсуждал мирное урегулирование конфликта в Донбассе и гуманитарную ситуацию в регионе.

Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Италии. Кроме встречи с Франциском, он провел переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой. Перед его визитом правоохранители предприняли серьезные меры безопасности, закрыв небо над Римом.

Ранее сообщалось, что в воскресенье Зеленский посетит Германию, где ему вручат престижную премию имени Карла Великого, сообщало радио Sputnik.