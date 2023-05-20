20 мая 2023, 22:20
Папа римский определился с главой миссии мира по Украине
Папа римский поручил кардиналу Дзуппи стать главой миссии мира по Украине
Папа римский Франциск определился с кандидатурой на должность главы мирной миссии по Украине. Этим вопросом он поручил заняться кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болоньи и главе Итальянской епископской конференции, сообщило издание Vatican News.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни подтвердил назначение.
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«Папа Франциск доверил <…> возглавить миссию, по согласованию с госсекретариатом, которая поспособствует ослаблению напряженности в конфликте на Украине», — отметил он.
По его словам, понтифик надеется, что этот шаг позволит открыть «путь к миру».
Ранее стало известно, что Россия и Украина согласились принять спецпосланников Франциска. По мнению политолога Сергея Станкевича, в стремлении папы римского поспособствовать установлению мира нет ничего необычного. Эксперт добавил, что главе Римско-католической церкви невозможно отказать в таком предложении.
Россия
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Украина
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