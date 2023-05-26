Мир 26 мая 2023, 21:57 Папа римский назвал условие достижения мира между Россией и Украиной Папа римский: мир между Россией и Украиной станет возможным только при их контакте РИА «Новости»

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Папа римский Франциск заявил, что мира между Украиной и Россией удастся достигнуть только при непосредственном контакте двух стран. Сам конфликт в эфире телеканала Telemundo он назвал «политической проблемой».

«Мира можно будет достигнуть тогда, когда [Россия и Украина] смогут говорить друг с другом или через кого-то еще», — ответил понтифик на вопрос о том, нужно ли для мира, чтобы Украина оставила все украинские территории.

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Глава католиков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от посредничества Ватикана в урегулировании конфликта. Франциск заметил, что киевскими властями «стоят вся Европа и США». И поэтому украинский блок «очень сильный».

«Другими словами, они сами сильные», — уточнил понтифик.

Пара римский также рассказал о том, как Зеленский в ходе визита в Ватикан обратился к нему «за большим одолжением». Он просил вернуть в стран якобы вывезенных в Россию украинских детей.

Франциск назначил на должность главы мирной миссии по Украине кардинала Маттео Дзуппи, архиепископа Болоньи и главе Итальянской епископской конференции. Понтифик выразил надежду, что этот шаг позволит открыть «путь к миру».