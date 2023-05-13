Мир 13 мая 2023, 23:47 Зеленский отказался от посредников в переговорах с Россией Зеленский отверг план Ватикана по урегулированию конфликта на Украине Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность посредничества Ватикана для урегулирования конфликта в стране. Украина не нуждается в посредниках, сказал глава государства, его процитировал ТАСС.

«Я со всем уважением отношусь к Его Святейшеству. <…> Вопрос в том, что нам не нужны посредники», — заявил он.

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По словам Зеленского, урегулирование конфликта на Украине нужно строить только на формуле, которую выдвигает киевский режим. На вопрос будет ли Зеленский разговаривать с президентом Владимиром Путиным в случае необходимости, он ответил, что говорить с российским лидером ему не о чем.

Ранее папа римский Франциск сообщил журналистам своего пресс-пула о «пока непубличной мирной миссии» Святого престола по урегулированию украинского кризиса. Понтифик и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно выражали готовность помочь разрешить ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступала информация о «мирной миссии» Ватикана по Украине.