13 мая 2023, 23:47
Зеленский отказался от посредников в переговорах с Россией
Зеленский отверг план Ватикана по урегулированию конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность посредничества Ватикана для урегулирования конфликта в стране. Украина не нуждается в посредниках, сказал глава государства, его процитировал ТАСС.
«Я со всем уважением отношусь к Его Святейшеству. <…> Вопрос в том, что нам не нужны посредники», — заявил он.
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По словам Зеленского, урегулирование конфликта на Украине нужно строить только на формуле, которую выдвигает киевский режим. На вопрос будет ли Зеленский разговаривать с президентом Владимиром Путиным в случае необходимости, он ответил, что говорить с российским лидером ему не о чем.
Ранее папа римский Франциск сообщил журналистам своего пресс-пула о «пока непубличной мирной миссии» Святого престола по урегулированию украинского кризиса. Понтифик и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно выражали готовность помочь разрешить ситуацию на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступала информация о «мирной миссии» Ватикана по Украине.
Владимир Зеленский
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Папа римский
Ватикан
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