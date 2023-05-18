Мир 18 мая 2023, 23:23 Создать атмосферу. Папа римский захотел помирить Россию и Украину, но не сделает ли он хуже? Политолог Станкевич: желание папы римского выступить миротворцем на Украине естественно РИА «Новости»

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Представители России и Украины согласились принять у себя специальных посланников папы римского. Они постараются сделать все возможное для возобновления переговоров и урегулирования конфликта. Получится ли у главы Римско-католической церкви исполнить роль миротворца и не заморозится ли конфликт на долгие годы — в материале «360».

Ноты перемирия от Ватикана

Днем 18 мая стало известно, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по отдельности согласились встретиться со спецпосланниками папы римского Франциска для обсуждения перемирия. Представители Ватикана назвали процесс сложным, однако отметили небольшую, но положительную динамику в этом вопросе.

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По неподтвержденной пока информации в Москву может прибыть префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти, а в столицу Украины — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.

РИА «Новости»

По мнению журналистов издания Il Sismografo, реализации мирной инициативы папы римского могут помешать несколько факторов. Основные проблемы создает Украина, которая не приемлет «никакого перемирия», потому что опасается замораживания конфликта. Президент страны Владимир Зеленский отказывается признавать новые регионы России, что тоже усложняет ситуацию с переговорами, добавили авторы статьи.

На прошлой неделе украинский лидер встретился с папой Франциском впервые после начала спецоперации. Их переговоры продлились около 40 минут, но назвать их успешными можно едва ли. Зеленский заявил, что уважает понтифика, но публично отверг его предложение о помощи в достижении мира — глава государства подчеркнул, что не нуждается в посредниках. Вдобавок к этому президент Украины вручил папе римскому сомнительные подарки. Итальянские СМИ обвинили Владимира Зеленского в оскорблении христианской веры. Так в стране отреагировали на преподнесенный главе Римско-католической церкви образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине с желто-синими полосами и икону, напоминающую черное пятно.

Украине предрекли затяжной кризис

Ситуацию в зоне проведения СВО неоднократно обсуждали и в Белом доме, и в других американских ведомствах. Некоторые американские эксперты пришли к выводу, что конфликт на Украине может затянуться, пополнив список «замороженных».

Журналисты газеты Politico сообщили, что сотрудники администрации президента США Джо Байдена сейчас обсуждают, на какие условия согласятся украинские и российские военные, чтобы не возобновлять боевые действия в случае прекращения огня. В окружении американского лидера начали осознавать, что анонсированное контрнаступление ВСУ вряд ли позволит Украине добиться хоть чего-либо, поэтому вариант с «заморозкой» конфликта на годы или даже десятилетия выглядит наиболее реальным. К тому же, по мнению авторов статьи, это позволит сократить финансирование Украины, что так необходимо Штатам, переживающим непростой экономический период.

РИА «Новости»

Доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что даже в случае заключения мирного соглашения Украина не оставит попыток вернуть утраченные территории в будущем. По его мнению, об этом говорят многочисленные отказы президента Владимира Зеленского от возобновления переговоров с Россией. Эксперт добавил, что изменить ситуацию могла быть третья сторона, заинтересованная в завершении конфликта. Однако страны Запада стоят на стороне Украины, поэтому стоит рассмотреть предложения как Китая, так и Ватикана. Усилия папы римского вряд ли принесут мгновенные результаты, однако способны создать фундамент для крепкого мира в будущем.

Папа Франциск поможет

Политолог Сергей Станкевич рассказал «360», что выступление в качестве миротворца — одно из величайших блаженств, заповедованных Христом. В этом свете действия папы римского не должны вызывать вопросов.

«Для предстоятеля одной из самых сильных христианских церквей в мире нет ничего более естественного, чем выступать миротворцем <…> Так что здесь миссия не вызывает сомнений, и более того — если тем или иным политическим лидерам или странам можно отказать по разным причинам, то папе римскому в таком предложении отказать невозможно», — отметил эксперт.

Он добавил, что предварительные согласия России и Украины на встречу со специальными посланниками Ватикана — хороший знак.

«Что касается шансов достичь соглашения, то, скорее всего, сейчас немедленно это не получится, немедленно это не приведет к каким-то конкретным результатам. Это забег на длинную дистанцию. Задача сейчас — создать какую-то площадку для переговоров и создать благоприятную атмосферу для переговоров, не претендуя на результаты в течение нескольких дней», — объяснил ситуацию Сергей Станкевич.

По его словам, даже создание подобной площадки в нынешних условиях можно расценивать как успех. Инициатива папы римского и положительная реакция со стороны России и Украины — позитивный сигнал, добавил собеседник «360».

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал «преследовать» россиян и добавил, что на Украине ненавидят Россию. Он добавил, что «разговаривать» с РФ «нечего».